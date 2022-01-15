Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать признанию правительства талибов в мире.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать признанию правительства талибов в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом следует из заявления МВД Афганистана.

"Министр внутренних дел заявил, что Китай должен помочь афганскому правительству в признании системы (талибов)", - говорится в сообщении.

Хаккани также подчеркнул, что Афганистану необходимо "выполнить свои обещания, данные миру и соседним странам, о том, что территория Афганистана не будет использована против кого-либо".

В свою очередь, Ван Ю отметил, что Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По его словам, международное сообщество должно позволить афганцам "сформировать правительство по своему выбору", а США должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис в Афганистане.