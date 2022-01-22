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Талибы примут участие в переговорах в Норвегии

Талибы примут участие в переговорах в Норвегии Делегация движения "Талибан" на следующей неделе посетит столицу Норвегии для участия в переговорах по Афганистану.
Другие страны
22 января 2022 г. 03:47
Талибы примут участие в переговорах в Норвегии

Делегация движения "Талибан" на следующей неделе посетит столицу Норвегии для участия в переговорах по Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на МИД Норвегии, талибы приглашены в Осло с трехдневным визитом, который продлится с 23 по 25 января.

Согласно сообщению, делегация талибов встретится с представителями правительства Норвегии, ряда стран-союзников, а также с представителями неправительственных организаций.

Информации о том, какие именно государства будут контактировать с талибами в Осло не приводится.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт выразила обеспокоенность гуманитарным кризисом в Афганистане и охарактеризовала ситуацию в стране как "полномасштабную гуманитарную катастрофу, затронувшую миллионы людей".

По ее словам, предстоящий визит талибов не означает признания власти в Афганистане, но в Ослов вынуждены контактировать с теми, кто на деле правит азиатской страной.

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