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Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух

Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух Движение "Талибан" заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 11:12
Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух

Движение "Талибан" заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель талибов и очевидцы говорили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу.

"Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте движения.

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Версия на английском языке Taliban threaten to punish militants shooting in air

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