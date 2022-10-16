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Талибы предотвратили контрабандный вывоз $250 тыс. в Иран

Талибы предотвратили контрабандный вывоз $250 тыс. в Иран Талибы предотвратили попытку контрабандного вывоза денежных средств в Иран с территории афганской провинции Герат, расположенной на западе страны.
Другие страны
16 октября 2022 г. 17:52
Талибы предотвратили контрабандный вывоз $250 тыс. в Иран

Талибы предотвратили попытку контрабандного вывоза денежных средств в Иран с территории афганской провинции Герат, расположенной на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило министерство обороны в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан".

"Задержанный попытался переправить в Иран 250 тыс долларов США с территории провинции Герат, - цитирует заявление оборонного ведомства афганское агентство Khaama Press. - В ходе проведения операции было установлено, что денежные средства злоумышленник спрятал в автомобильное кресло". Подробностей о личности подозреваемого, а также о том, как в его распоряжении появилась данная сумма, талибы не приводят.

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Версия на английском языке Taliban prevent smuggling of $250,000 to Iran
Версия на азербайджанском языке "Taliban" İrana qaçaqmalçılıq yolu ilə 250 min dolların keçirilməsinin qarşısını alıb

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