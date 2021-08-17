Талибы предложили провести международную конференцию по Афганистану

Радикальное движение "Талибан" считает необходимым организовать международную конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.
"В краткосрочной перспективе мы, безусловно, нуждаемся в помощи других стран. Нам нужна помощь, чтобы платить зарплаты учителям, чиновникам и бойцам сил обеспечения безопасности, - сказал он. - Мы призываем все страны нам помочь. Считаю, что назрела необходимость в международной конференции по оказанию экономической помощи Афганистану, которые уже проводились ранее. Это должно быть сделано не для нас, а ради афганского народа".