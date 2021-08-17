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Талибы предложили провести международную конференцию по Афганистану

Талибы предложили провести международную конференцию по Афганистану Радикальное движение "Талибан" считает необходимым организовать международную конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану.
Другие страны
17 августа 2021 г. 17:51
Талибы предложили провести международную конференцию по Афганистану

Радикальное движение "Талибан" считает необходимым организовать международную конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"В краткосрочной перспективе мы, безусловно, нуждаемся в помощи других стран. Нам нужна помощь, чтобы платить зарплаты учителям, чиновникам и бойцам сил обеспечения безопасности, - сказал он. - Мы призываем все страны нам помочь. Считаю, что назрела необходимость в международной конференции по оказанию экономической помощи Афганистану, которые уже проводились ранее. Это должно быть сделано не для нас, а ради афганского народа".

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Версия на английском языке Taliban call for holding international conference on Afghanistan

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