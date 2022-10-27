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Талибы попросили КНР включить Афганистан в инициативу "Один пояс - один путь"

Талибы попросили КНР включить Афганистан в инициативу "Один пояс - один путь" Абдул Гани Барадар, назначенный на должность заместителя председателя временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", попросил в среду посла КНР в Кабуле Ван Юя, чтобы Пекин задействовал Афганистан в инициативе "Один
Другие страны
27 октября 2022 г. 05:31
Талибы попросили КНР включить Афганистан в инициативу Один пояс - один путь

Абдул Гани Барадар, назначенный на должность заместителя председателя временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", попросил в среду посла КНР в Кабуле Ван Юя, чтобы Пекин задействовал Афганистан в инициативе "Один пояс - один путь".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Барадара в Twitter.

На встрече с главой китайской дипмиссии зампред правительства талибов "попросил Китай включить Афганистан в проект "Один пояс - один путь", указывается в нем. Стороны "обсудили реализацию согласованных крупных экономических проектов между Афганистаном и Китаем". В заявлении Барадара не уточняется, о каких именно проектах идет речь.

"Китай и Афганистан связывают исторические отношения, Исламский эмират Афганистан (ред.) хочет продолжать развивать эти отношения", - отметил Барадар. По его словам, новые афганские власти также заинтересованы в том, чтобы правительство КНР инвестировало в экономику Афганистана.

Ван Юй, согласно сообщению Барадара, заявил о намерении Пекина приступить в ближайшее время "к практической работе по проектам, которые были начаты Китаем, а также по другим крупным проектам, которые финансировались Всемирным банком или Азиатским банком развития, но остались незавершенными".

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