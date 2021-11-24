Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США

Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре.

Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении афганского МИД.

Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан", в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана", стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".

Отмечается, что обсуждения коснутся политических отношений и экономических проблем в Афганистане, а также Дохинского соглашения.