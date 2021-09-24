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Талибы планируют сохранить практику отсечения конечностей за воровство

Талибы планируют сохранить практику отсечения конечностей за воровство Представители радикального движения "Талибан", пришедшие к власти в Афганистане, планируют придерживаться практики отсечения конечностей в качестве меры наказания за воровство. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на одного из
Другие страны
24 сентября 2021 г. 03:08
Талибы планируют сохранить практику отсечения конечностей за воровство

Представители радикального движения "Талибан", пришедшие к власти в Афганистане, планируют придерживаться практики отсечения конечностей в качестве меры наказания за воровство. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на одного из основателей радикального движения муллу Нуруддина Тураби.

Как передает Report, AP напоминает, что с приходом к власти в Афганистане в 1996 году талибы установили режим, основанный на строгом исполнении норм исламского законодательства. За нарушение порядков были введены жестокие наказания - отсечение конечностей, побивание камнями, публичные казни.

По словам Тураби, занимавшего в прежнем правительстве талибов пост министра юстиции, а сейчас руководящего службой тюрем, отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект". "Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности", - указал он в интервью АР. По его словам, нынешнее правительство талибов пока не решило, приводить ли наказание в исполнение на публике, по этому вопросу будет "выработано решение".

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, хотя мы никогда ничего не говорили о чужих законах и мерах наказания", - приводит агентство слова представителя "Талибана". Тураби подчеркнул, что талибы будут "руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану".

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