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Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан

Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан Боевики движения "Талибан" восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.
Другие страны
23 августа 2021 г. 00:48
Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан

Боевики движения "Талибан" восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный журналист.

"Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", — добавил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции, в пятницу сообщил глава Минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.

Сегодня единственным организованным очагом противостояния талибам можно назвать только Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками.

Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади региона страны.

Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Baqlan əyalətinin üç rayonunu geri alıblar

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