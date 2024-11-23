Талибы отозвали посла Афганистана и генконсула из Германии

Движение "Талибан" отозвало посла Афганистана в Берлине и генконсула в Бонне, которые были назначены до смены власти в стране в 2021 году.

Движение "Талибан" отозвало посла Афганистана в Берлине и генконсула в Бонне, которые были назначены до смены власти в стране в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel, об этом сообщили диписточники.

Между властями в Кабуле и дипломатами в Германии возникли разногласия. Талибы заявили о произвольных решениях в представительствах в Берлине и Бонне, отметив, что не будут принимать визы или паспорта, выданные в них.

Талибы продолжат принимать документы только из представительства в Мюнхене, где генконсул продолжит занимать свой пост, отмечает издание.