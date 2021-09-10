О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 14:36
Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал представитель движения на своей странице в Twitter, не уточнив о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taliban cancel inauguration of Afghanistan's transitive government

Другие новости из категории

Зеленский отказался баллотироваться на второй срок
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок
10 сентября 2021 г. 14:57
ООН: Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97%
ООН: Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97%
10 сентября 2021 г. 14:19
Умер экс-президент Португалии
Умер экс-президент Португалии
10 сентября 2021 г. 13:24
ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом
ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом
10 сентября 2021 г. 12:10
В штате Вашингтон введут обязательный масочный режим
В штате Вашингтон введут обязательный масочный режим
10 сентября 2021 г. 10:59
В Дании отменили все коронавирусные ограничения
В Дании отменили все коронавирусные ограничения
10 сентября 2021 г. 10:38
В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
10 сентября 2021 г. 09:13
Названа сумма компенсаций жертвам терактов 11 сентября
Названа сумма компенсаций жертвам терактов 11 сентября
10 сентября 2021 г. 08:27
Осужденный на 12 лет экс-премьер Малайзии может вернуться в правительство
Осужденный на 12 лет экс-премьер Малайзии может вернуться в правительство
10 сентября 2021 г. 07:23
Глава Генассамблеи ООН рассказал о своем визите в Азербайджан
Глава Генассамблеи ООН рассказал о своем визите в Азербайджан
10 сентября 2021 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi