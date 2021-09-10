Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал представитель движения на своей странице в Twitter, не уточнив о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.