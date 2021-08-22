Талибы освободили из-под ареста 145 афганских спецназовцев

Сторонники радикального движения "Талибан" отпустили на свободу 145 бойцов афганских сил специального назначения, которые удерживались талибами в провинции Герат, расположенной на западе страны.

Сторонники радикального движения "Талибан" отпустили на свободу 145 бойцов афганских сил специального назначения, которые удерживались талибами в провинции Герат, расположенной на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera .

Представитель "Талибана" указал, что слова которого привел телеканал, движение "освободило 145 афганских спецназовцев в провинции Герат".

Ранее афганский телеканал Tolo News отметил, что некоторые высокопоставленные представители прежних властей Афганистана удерживаются сторонниками "Талибана" или исчезли после установления талибами контроля над страной, несмотря на объявленную ими общую амнистию. Так, губернатор провинции Лагман, расположенной на востоке Афганистана, Абдул Вали Вахидзай и глава управления полиции этого региона Лотфулла Камран сдались талибам при наступлении радикалов на административный центр провинции, но удерживались ими и находились под арестом. Начальник одного из отделений полиции провинции Газни Мохаммад Хашем Галджи исчез сразу же после того, как отряды "Талибана" вошли в административный центр региона. Родственники Галджи не имели о нем никаких сведений и считали пропавшим без вести.

В начале недели официальный представитель движения Забихулла Муджахид объявил, что талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против" них.