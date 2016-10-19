Талибы опровергли информацию о возобновлении переговоров с афганскими властями

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители движения "Талибан" опровергли информацию о проведении тайных переговоров с правительством Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы опровергаем сообщение газеты Guardian, касающееся возобновления переговоров между исламским эмиратом и афганским правительством", - цитирует агентство Pajhwok заявление представителя талибов.

Во вторник газета Guardian со ссылкой на источники как в радикальном движении, так и в руководстве Афганистана, сообщила о тайном возобновлении мирных переговоров. По информации издания, на встречах, которые состоялись в Катаре в сентябре и в начале октября, присутствовал брат основателя радикального движения "Талибан" в Афганистане мулла Абдул Манан. Со стороны Кабула на переговорах был глава афганской разведки.