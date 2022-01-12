Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" одобрило госбюджет объемом порядка 509,4 млн долларов США на ближайшие три месяца, то есть до наступления нового года по афганскому календарю (21 марта по григорианскому календарю).

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" одобрило госбюджет объемом порядка 509,4 млн долларов США на ближайшие три месяца, то есть до наступления нового года по афганскому календарю (21 марта по григорианскому календарю).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте афганского министерства финансов.

"Кабинет министров "Исламского эмирата Афганистан" утвердил бюджет на последние три месяца 1 400 года по солнечной хиджре: джеди (22 декабря - 20 января по григорианскому календарю), дальва (21 января - 19 февраля), хут (20 февраля - 20 марта). Общий объем бюджета составляет 53,9 млрд афгани (509,4 млн долларов по текущему курсу, из которых 49,2 млрд афгани (465 млн долларов) - обычный бюджет, а 4,7 млрд афгани (44,4 млн долларов) - бюджет развития", - указано в заявлении ведомства.

Ранее сформированное талибами временное правительство постановило, что финансовый год в стране будет начинаться с 21 марта. По их словам, теперь афганский бюджет формируется без учета зарубежной финансовой помощи.