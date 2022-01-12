О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов

Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" одобрило госбюджет объемом порядка 509,4 млн долларов США на ближайшие три месяца, то есть до наступления нового года по афганскому календарю (21 марта по григорианскому календарю).
Другие страны
12 января 2022 г. 17:20
Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" одобрило госбюджет объемом порядка 509,4 млн долларов США на ближайшие три месяца, то есть до наступления нового года по афганскому календарю (21 марта по григорианскому календарю).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте афганского министерства финансов.

"Кабинет министров "Исламского эмирата Афганистан" утвердил бюджет на последние три месяца 1 400 года по солнечной хиджре: джеди (22 декабря - 20 января по григорианскому календарю), дальва (21 января - 19 февраля), хут (20 февраля - 20 марта). Общий объем бюджета составляет 53,9 млрд афгани (509,4 млн долларов по текущему курсу, из которых 49,2 млрд афгани (465 млн долларов) - обычный бюджет, а 4,7 млрд афгани (44,4 млн долларов) - бюджет развития", - указано в заявлении ведомства.

Ранее сформированное талибами временное правительство постановило, что финансовый год в стране будет начинаться с 21 марта. По их словам, теперь афганский бюджет формируется без учета зарубежной финансовой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Рост годовой инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет
Рост годовой инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет
12 января 2022 г. 18:20
Британские парламентарии требуют отставки Бориса Джонсона
Британские парламентарии требуют отставки Бориса Джонсона
12 января 2022 г. 17:30
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19
12 января 2022 г. 16:06
Германия может заблокировать Telegram на территории страны
Германия может заблокировать Telegram на территории страны
12 января 2022 г. 15:10
Началось заседание Россия-НАТО в Брюсселе
Началось заседание Россия-НАТО в Брюсселе
12 января 2022 г. 13:30
В Японии отменили более 100 рейсов из-за непогоды
В Японии отменили более 100 рейсов из-за непогоды
12 января 2022 г. 12:30
Джо Байден в третий раз назвал Харрис главой государства
Джо Байден в третий раз назвал Харрис главой государства
12 января 2022 г. 11:19
В ЮАР в результате ДТП погибли 18 человек
В ЮАР в результате ДТП погибли 18 человек
12 января 2022 г. 11:04
В Германии за сутки выявили рекордные 80,4 тыс. случаев заражения COVID-19
В Германии за сутки выявили рекордные 80,4 тыс. случаев заражения COVID-19
12 января 2022 г. 10:21
Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 100 человек
Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 100 человек
12 января 2022 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi