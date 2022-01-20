Талибы объявили о возобновлении работы миссии ЕС в Кабуле

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о возобновлении работы представительства Евросоюза в Кабуле.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о возобновлении работы представительства Евросоюза в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter на странице назначенного талибами пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

"После ряда встреч и договоренностей с представителями Европейского союза (ЕС) ЕС официально возобновил работу своего представительства в Кабуле и приступил к практической деятельности", - указал представитель радикалов.

Помимо этого, в сообщении подчеркивается, что "в дополнение к 220 млн евро в виде гуманитарной помощи ЕС вчера объявил о предоставлении (Афганистану) еще 265 млн евро, часть из которых предназначена для заработной платы учителям".