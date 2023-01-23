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Талибы объяснили засухой сокращение поставок воды в Иран

Талибы объяснили засухой сокращение поставок воды в Иран Талибы объяснили сокращение поставок воды в Иран засухой.
Другие страны
23 января 2023 г. 11:21
Талибы объяснили засухой сокращение поставок воды в Иран

Талибы объяснили сокращение поставок воды в Иран засухой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом было отмечено в ходе встречи министра иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки со спецпредставителем президента Ирана, послом в Афганистане Хасаном Каземи Куми.

"Мы привержены соглашениям по воде, подписанным между Афганистаном и Ираном, но количество воды уменьшилось из-за отсутствия дождей и засухи. Надеюсь, что эта проблема будет решена с увеличением осадков", - заявил Муттаки.

В свою очередь, Куми заявил, что, учитывая важность достигнутого между странами соглашения, "следует приложить усилия для управления водой таким образом, чтобы она не тратилась впустую, и Иран получил свое по праву.

По мнению экспертов, водные проблемы между Ираном и Афганистаном являются следствием демаркации границы между двумя странами на разных исторических этапах. За последние 150 лет между Ираном и Афганистаном было подписано четыре соглашения об использовании воды пограничных рек, но они так и не были реализованы в полной мере. В итоге стороны обвиняли друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств.

По экспертным данным, водные ресурсы Афганистана составляют 70 млрд кубометров в год. Только 20% его используется для нужд страны, 80% поступает в Иран, Пакистан и Среднюю Азию. В последние десятилетия Афганистан построил несколько крупных водохранилищ и плотин на реке Гильменд, что является причиной споров между Ираном и Афганистаном по водному вопросу.

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