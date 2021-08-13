Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана

Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны.

Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель политического офиса группировки Мухаммед Наим.

По его словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", с их стороны, отметил он, "нет никакого применения силы".

"Афганский народ хочет быть с нами и приветствует нас, этому свидетельствует быстрое падение крупных городов страны", - заявил Наим телеканалу "Аль-Джазира".

Спикер политофиса талибов отметил, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, заявив, что у "Талибана"* нет проблем с соседними странами".

"Мы не закроем дверь для политического пути. На встрече в Дохе мы представили свои политические взгляды", - добавил представитель движения.