Талибы обещают соблюдать права женщин и не лишать их возможности работать

Талибы, контролирующие практически всю территорию Афганистана и готовящиеся взять власть в Кабуле, пообещали соблюдать права женщин и не лишать их возможности работать.

Талибы, контролирующие практически всю территорию Афганистана и готовящиеся взять власть в Кабуле, пообещали соблюдать права женщин и не лишать их возможности работать.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya , об этом заявило радикальное движение "Талибан".

"Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить чадру", - приводит телеканал слова представителя талибов.

После захвата движением власти в 1996 году женщинам, которые на тот момент составляли четверть всего занятого населения Афганистана, запретили работать по найму, девочкам разрешили учиться только до 8 лет. После наступления этого возраста афганкам запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчин из числа ближайших родственников, они не должны были выходить на балконы домов, чтобы их не увидели посторонние, и не имели права разговаривать в общественных местах.

В Афганистане при талибах женщинам запретили носить обувь на каблуках, украшения и одежду, позволявшую видеть руки, ноги, лицо и волосы. За малейшее нарушение девушек и женщин подвергали порке или казнили.