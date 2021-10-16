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Талибы обещают позволить девочкам в Афганистане посещать школы

Талибы обещают позволить девочкам в Афганистане посещать школы Радикальное движение "Талибан" обещает в скором времени разрешить девочкам в Афганистане посещать средние школы.
Другие страны
16 октября 2021 г. 11:35
Талибы обещают позволить девочкам в Афганистане посещать школы

Радикальное движение "Талибан" обещает в скором времени разрешить девочкам в Афганистане посещать средние школы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщает в субботу информационное агентство Associated Press.

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди заявил, что назначенный талибами министр образования заверил его, что талибы работают над "рамочными принципами", позволяющими всем девочкам продолжать обучение после шестого класса, которые должны быть опубликованы в течение одного-двух месяцев.

"Сейчас, когда я разговариваю с вами, миллионы девочек среднего школьного возраста не получают образование 27-й день подряд", - приводит агентство слова Абди. "Каждый день, который мы ждем, - это день, потерянный для тех девочек, которые не ходят в школу", - добавил он.

Абди также отметил, что пять из 34 провинций Афганистана - Балх, Джаузджан, Саманган, Кундуз и Урузган - уже разрешили девочкам посещать среднюю школу.

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Версия на английском языке UNICEF: Taliban to allow Afghan girls to attend secondary schools
Версия на азербайджанском языке UNİCEF: "Taliban" qızların məktəbə getməsinə icazə verəcək"

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