Талибы объявили войну ИГ в Афганистане

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Афганское радикальное движение "Талибан" объявило войну террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В заявлении движения говорится, что ИГ является "группой современных хариджитов (вероотступников - ред.), жестоких безбожников и наемников", которые сеют вражду и рознь, подрывая единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, дискредитируя таким образом ислам перед миром.

В заявлении также отмечается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГ уезда Дарзаб в провинции Джаузджан, "где группа "хариджитов" пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшие преступления, обезглавила 20 пленных моджахедов".

Движение "Талибан" призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов".