Талибы не смогут получить доступ к выделяемым МВФ ресурсам

Радикальное движение "Талибан" не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике.

Радикальное движение "Талибан" не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы МВФ.

"Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) или другим ресурсам МВФ", - отмечается в документе.