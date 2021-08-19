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Талибы не смогут получить доступ к выделяемым МВФ ресурсам

Талибы не смогут получить доступ к выделяемым МВФ ресурсам Радикальное движение "Талибан" не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике.
Другие страны
19 августа 2021 г. 00:47
Талибы не смогут получить доступ к выделяемым МВФ ресурсам

Радикальное движение "Талибан" не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы МВФ.

"Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) или другим ресурсам МВФ", - отмечается в документе.

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