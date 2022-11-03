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Талибы не будут участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану

Талибы не будут участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану Делегация временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", не будет участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 13:09
Талибы не будут участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану

Делегация временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", не будет участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) планируется в середине ноября.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций специальных представителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. В предыдущем заседании, состоявшимся 20 октября прошлого года, приняла участие делегация талибов во главе с заместителем председателя временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.

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Версия на английском языке Taliban won't join Moscow meeting on Afghanistan, Russian top official says
Версия на азербайджанском языке “Taliban” Əfqanıstanla bağlı Moskvada keçiriləcək toplantıda iştirak etməyəcək

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