Талибы назвали условие для объявления перемирия

Переговорщик радикального движения "Талибан" заявил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН.

Переговорщик движения "Талибан" заявил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганский телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.