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Талибы назначили замминистра сельского хозяйства генпрокурором Афганистана

Талибы назначили замминистра сельского хозяйства генпрокурором Афганистана Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило заместителя министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Шамсуддина Шариати генеральным прокурором страны.
Другие страны
30 января 2022 г. 14:46
Талибы назначили замминистра сельского хозяйства генпрокурором Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило заместителя министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Шамсуддина Шариати генеральным прокурором страны.

Как передает Report, об этом сообщил второй заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном кабмине Инамулла Самангани.

"Бывший заместитель министра сельского хозяйства Шариати назначен на пост генерального прокурора указом верховного лидера "Талибан" (Хайбатуллы Ахундзады)", - отметил Самангани, слова которого привел афганский телеканал Ariana News.

Шариати - уроженец провинции Бадахшан. До занятия должности в министерстве сельского хозяйства он был "губернатором" от талибов в провинциях Пактия и Майдан-Вардак.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" kənd təsərrüfatı nazirinin müavinini Əfqanıstanın baş prokuroru təyin edib

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