Талибы назначили замминистра сельского хозяйства генпрокурором Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило заместителя министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Шамсуддина Шариати генеральным прокурором страны.

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило заместителя министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Шамсуддина Шариати генеральным прокурором страны.

Как передает Report, об этом сообщил второй заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном кабмине Инамулла Самангани.

"Бывший заместитель министра сельского хозяйства Шариати назначен на пост генерального прокурора указом верховного лидера "Талибан" (Хайбатуллы Ахундзады)", - отметил Самангани, слова которого привел афганский телеканал Ariana News.

Шариати - уроженец провинции Бадахшан. До занятия должности в министерстве сельского хозяйства он был "губернатором" от талибов в провинциях Пактия и Майдан-Вардак.