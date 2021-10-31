Талибы назначили первых руководителей афганских диппредставительств

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" направило в Пакистан четырех своих представителей, которые будут возглавлять афганское посольство, а также генконсульства страны в исламской республике.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" направило в Пакистан четырех своих представителей, которые будут возглавлять афганское посольство, а также генконсульства страны в исламской республике.

Как передает Report, об этом сообщило агентство The Khaama Press .

По его информации, мулла Мохаммад Шакиб назначен временным поверенным в делах посольства Афганистана в Исламабаде, а мулла Хафиз Мухибулла, мулла Мохаммад Аббас и мулла Мохаммад Расул будут исполнять обязанности генеральных консулов в Пешаваре, Карачи и Кветте соответственно.

В июле нынешнего года руководство Исламской Республики Афганистан отозвало своего посла в Пакистане Наджибуллу Алихила на фоне инцидента с похищением его дочери в Исламабаде.

В других дипмиссиях Афганистана по всему миру по-прежнему остаются представители прежнего афганского правительства.