Талибы назначили обладателя степени бакалавра и.о. ректора крупнейшего вуза Афганистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило обладателя степени бакалавра в области журналистики Мохаммада Ашрафа Гейрата исполняющим обязанности ректора Кабульского университета.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило обладателя степени бакалавра в области журналистики Мохаммада Ашрафа Гейрата исполняющим обязанности ректора Кабульского университета.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Khaama Press .

По его информации, Гейрат возглавил крупнейший афганский вуз вместо доктора наук в области фармакогнозии, профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами. Возраст нового руководителя не уточняется, однако, как отмечают преподаватели и студенты университета, "он еще достаточно молод и не имеет должного опыта, чтобы возглавлять главное учебное заведение страны".

По данным, размещенным на сайте вуза, Гейрат окончил факультет журналистики Кабульского университета в 2008 году, а затем работал в Министерстве образования Афганистана, в котором возглавлял один из наблюдательных органов на юго-западе страны.

Представители афганской интеллигенции опасаются за будущее Кабульского университета, припоминая новоназначенному ректору запись годичной давности на его странице в Twitter, в которой он оправдывает убийства журналистов, совершенные боевиками "Талибана".