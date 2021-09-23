О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы назначили обладателя степени бакалавра и.о. ректора крупнейшего вуза Афганистана

Талибы назначили обладателя степени бакалавра и.о. ректора крупнейшего вуза Афганистана Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило обладателя степени бакалавра в области журналистики Мохаммада Ашрафа Гейрата исполняющим обязанности ректора Кабульского университета.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 06:25
Талибы назначили обладателя степени бакалавра и.о. ректора крупнейшего вуза Афганистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" назначило обладателя степени бакалавра в области журналистики Мохаммада Ашрафа Гейрата исполняющим обязанности ректора Кабульского университета.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Khaama Press.

По его информации, Гейрат возглавил крупнейший афганский вуз вместо доктора наук в области фармакогнозии, профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами. Возраст нового руководителя не уточняется, однако, как отмечают преподаватели и студенты университета, "он еще достаточно молод и не имеет должного опыта, чтобы возглавлять главное учебное заведение страны".

По данным, размещенным на сайте вуза, Гейрат окончил факультет журналистики Кабульского университета в 2008 году, а затем работал в Министерстве образования Афганистана, в котором возглавлял один из наблюдательных органов на юго-западе страны.

Представители афганской интеллигенции опасаются за будущее Кабульского университета, припоминая новоназначенному ректору запись годичной давности на его странице в Twitter, в которой он оправдывает убийства журналистов, совершенные боевиками "Талибана".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi