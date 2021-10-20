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Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана

Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана Движение "Талибан" сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения безопасности.
Другие страны
20 октября 2021 г. 01:41
Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана

Движение "Талибан" сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные силы безопасности.

Провинция Балх находится на севере Афганистана и граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Город Мазари-Шариф, в котором, по некоторым данным, проживают около 500 тысяч человек, является важным торгово-транспортным узлом.

По информации телеканала, подразделение называется "Дивизия Мансури", а члены спецподразделения заявили, что их основной задачей будет борьба с возросшей преступностью в городе Мазари-Шариф. Как передает телеканал, силовики хорошо обучены и вооружены, а большая часть имеющегося в их распоряжении оружия и военной техники произведена в США.

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