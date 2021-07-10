Талибы напали на афганский город Калайи-Нау

Семьдесят семь человек из числа гражданского населения пострадали и четверо погибли за последние три дня в ходе столкновений между властями и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис.

Семьдесят семь человек из числа гражданского населения пострадали и четверо погибли за последние три дня в ходе столкновений между властями и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.

Ранее сообщалось, что военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан". За день до этого источник сообщил РИА Новости, что талибы ворвались в тюрьму в Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.