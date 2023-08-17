Талибы начали операцию против сил сопротивления на северо-востоке Афганистана

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" начали военную операцию против повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" начали военную операцию против повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hasht-e Subh

По их информации, операция стартовала 12 августа. На данный момент в центральную часть провинции стянута группировка талибов численностью не менее 800 человек. В результате последних боестолкновений талибы убили не менее трех сторонников ФНС, взяли в плен еще двух.

В последние недели наблюдается рост числа нападений повстанческих группировок на сторонников "Талибан".