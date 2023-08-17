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Талибы начали операцию против сил сопротивления на северо-востоке Афганистана

Талибы начали операцию против сил сопротивления на северо-востоке Афганистана Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" начали военную операцию против повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.
Другие страны
17 августа 2023 г. 14:36
Талибы начали операцию против сил сопротивления на северо-востоке Афганистана

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" начали военную операцию против повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hasht-e Subh

По их информации, операция стартовала 12 августа. На данный момент в центральную часть провинции стянута группировка талибов численностью не менее 800 человек. В результате последних боестолкновений талибы убили не менее трех сторонников ФНС, взяли в плен еще двух.

В последние недели наблюдается рост числа нападений повстанческих группировок на сторонников "Талибан".

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Версия на английском языке Taliban launches operation against resistance forces in northeast of Afghanistan

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