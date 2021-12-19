О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США

Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 07:36
Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA), об этом заявил Абдул Салам Ханафи, который был назначен талибами на должность заместителя председателя временного кабинета министров страны.

"Американцы видят серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ, но все равно продолжают блокировать государственные резервы Афганистана. Мы никогда не допустим сотрудничества с американцами в военной сфере, а оказываемая нам помощь с их стороны будет носить только гуманитарный характер", - указал представитель радикалов на встрече с заместителем посла Ирана в Кабуле Саидом Хасаном Мортазави.

Ранее, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Taliban”: ABŞ-la hərbi əməkdaşlıq mümkün deyil

Самое важное

Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
18 декабря 2021 г. 22:54
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
18 декабря 2021 г. 22:25
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
18 декабря 2021 г. 21:51
Президент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
18 декабря 2021 г. 18:49
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
18 декабря 2021 г. 16:39
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
16 декабря 2021 г. 08:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi