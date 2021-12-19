Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA), об этом заявил Абдул Салам Ханафи, который был назначен талибами на должность заместителя председателя временного кабинета министров страны.

"Американцы видят серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ, но все равно продолжают блокировать государственные резервы Афганистана. Мы никогда не допустим сотрудничества с американцами в военной сфере, а оказываемая нам помощь с их стороны будет носить только гуманитарный характер", - указал представитель радикалов на встрече с заместителем посла Ирана в Кабуле Саидом Хасаном Мортазави.

Ранее, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.