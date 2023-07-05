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Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС

Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС Контролирующее Афганистан движение "Талибан" хочет, чтобы ему дали возможность принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.
Другие страны
5 июля 2023 г. 16:03
Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" хочет, чтобы ему дали возможность принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении МИД Афганистана, которое было сделано в связи с прошедшим накануне в виртуальном формате саммитом ШОС.

Талибы подчеркнули, что приветствуют такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества. Они заявили также, что поддерживают итоговую декларацию саммита ШОС в той части, в которой поддерживается свободный, стабильный, единый, свободный от войн и наркотиков Афганистан. Кроме того, в МИД Афганистана отметили необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи афганцам и содействия возвращению беженцев.

При этом талибы выразили несогласие с утверждениями, что их правительство не является инклюзивным. "В Исламском Эмирате есть представители всех языков, рас и ориентаций", - говорится в заявлении.

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