Талибы хотят провести через полгода выборы для создания постоянного кабинета

Радикальное движение "Талибан" намерено через полгода провести выборы, на основе которых будет сформирован "официальный кабинет министров".

Радикальное движение "Талибан" намерено через полгода провести выборы, на основе которых будет сформирован "официальный кабинет министров".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на членов движения, ранее занимавших в нем руководящие посты.

По их данным, "постоянное правительство Афганистана, официальный кабинет, будут сформированы по итогам выборов и всеобщего волеизъявления". До этого момента будет работать переходное правительство талибов, объявленное ими во вторник.