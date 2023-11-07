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Талибы готовы предоставить Ирану Ваханский коридор для транзита грузов в Китай

Талибы готовы предоставить Ирану Ваханский коридор для транзита грузов в Китай Заместитель премьер-министра контролирующего Афганистан движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар Ахунд во главе правительственной делегации завершил визит в Иран.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 15:41
Талибы готовы предоставить Ирану Ваханский коридор для транзита грузов в Китай

Заместитель премьер-министра контролирующего Афганистан движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар Ахунд во главе правительственной делегации завершил визит в Иран.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в соцсетях официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Талибы заявили о готовности предоставить Ваханскую долину (афганская провинция Бадахшан, граничит с Китаем) для налаживания прямых торгово-экономических отношений Ирана с Китаем, стороны договорились создать совместные группы для ускорения наземной и практической работы в этом направлении.

Талибы также готовы соединить Иран с Узбекистаном через территорию Афганистана, а также продлить проект железной дороги по этому маршруту до Ваханского коридора.

По словам Муджахида, по итогам встреч с руководителями Ирана достигнуты договоренности об увеличении афганского экспорта и импорта через иранский порт Чабахар. Иранская сторона заявила о готовности оказать содействие афганскому экспорту и импорту.

Стороны договорились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, совместными усилиями изыскать альтернативные средства к существованию для афганских фермеров.

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Версия на английском языке Taliban ready to provide Iran with Wakhan corridor for transit of goods to China

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