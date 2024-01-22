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Талибы арестовали 14 человек, причастных к теракту в провинции Нимроз

Талибы арестовали 14 человек, причастных к теракту в провинции Нимроз Правоохранительные органы движения "Талибан" задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему 14 января в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.
Другие страны
22 января 2024 г. 15:17
Талибы арестовали 14 человек, причастных к теракту в провинции Нимроз

Правоохранительные органы движения "Талибан" задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему 14 января в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх".

Источники сообщил о том, что некоторые из арестованных являются предпринимателями из города Зарандж, являющегося центром провинции Нимроз. Движение "Талибан" официально пока не сообщало о факте задержания.

14 января трое сотрудников служб безопасности Афганистана пострадали в результате нападения террориста-смертника в провинции Нимроз. По словам представителя министерства внутренних дел правительства талибов, нападавший намеревался взорвать здание администрации провинции.

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