Талибы арестовали 14 человек, причастных к теракту в провинции Нимроз

Правоохранительные органы движения "Талибан" задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему 14 января в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.

Правоохранительные органы движения "Талибан" задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему 14 января в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх".

Источники сообщил о том, что некоторые из арестованных являются предпринимателями из города Зарандж, являющегося центром провинции Нимроз. Движение "Талибан" официально пока не сообщало о факте задержания.

14 января трое сотрудников служб безопасности Афганистана пострадали в результате нападения террориста-смертника в провинции Нимроз. По словам представителя министерства внутренних дел правительства талибов, нападавший намеревался взорвать здание администрации провинции.