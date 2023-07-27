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Талибы анонсировали переговоры с делегацией США в Катаре до конца месяца

Талибы анонсировали переговоры с делегацией США в Катаре до конца месяца Делегации "Талибан" и США до конца этого месяца могут провести переговоры в Катаре.
Другие страны
27 июля 2023 г. 14:15

Делегации "Талибан" и США до конца этого месяца могут провести переговоры в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Афганская делегация во главе с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство) мавлави Амиром Ханом Муттаки посетит Доху в конце июля и проведет переговоры с американскими официальными лицами по интересующим вопросам", - написал он.

По его словам, приоритетом Афганистана на переговорах является отмена санкций и "черных списков", размораживание банковских резервов Афганистана и прекращение нарушения воздушного пространства страны.

Он отметил, что в ходе визита афганская делегация также проведет переговоры с официальными лицами правительства Катара по двусторонним вопросам.

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