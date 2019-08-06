 Наверх

Талибы захватили еще один уезд на границе с Туркменистаном

​Талибы захватили еще один уезд на границе с Туркменистаном

Боевики движения "Талибан" захватили уезд Хумаб в северной афганской провинции Джаузджан, который граничит с Туркменистаном. 

Как сообщает Report со ссылкой на TOLOnews, об этом заявил руководитель координационного центра сил безопасности в Джаузджане Мохаммад Захир. 

"В Джаузджане действуют 123 различных отряда талибов. Общая численность их достигает 1,5 тысячи человек. Все они совершают террористические атаки", - сказал он.

Участвовавший в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад написал в твиттере, что в результате нескольких дней дискуссий в Катаре был достигнут "превосходный прогресс". 

Джаузджан является родной провинцией первого вице-президента Афганистана, лидера афганских узбеков Абдул Рашида Дустума. Он побывал в провинции 10 июля, чтобы встретиться с местными силовиками и жителями.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!