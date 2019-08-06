​Талибы захватили еще один уезд на границе с Туркменистаном

Боевики движения "Талибан" захватили уезд Хумаб в северной афганской провинции Джаузджан, который граничит с Туркменистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на TOLOnews, об этом заявил руководитель координационного центра сил безопасности в Джаузджане Мохаммад Захир.

"В Джаузджане действуют 123 различных отряда талибов. Общая численность их достигает 1,5 тысячи человек. Все они совершают террористические атаки", - сказал он.

Участвовавший в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад написал в твиттере, что в результате нескольких дней дискуссий в Катаре был достигнут "превосходный прогресс".

Джаузджан является родной провинцией первого вице-президента Афганистана, лидера афганских узбеков Абдул Рашида Дустума. Он побывал в провинции 10 июля, чтобы встретиться с местными силовиками и жителями.