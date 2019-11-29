Талибы выразили готовность к переговорам с США

Движение "Талибан" подтвердило готовность начать мирные переговоры с США, о чем ранее во время визита в Афганистан проинформировал американский президент Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель организации Забиулла Муджахид.

"Наша позиция неизменна. Если мирные переговоры начнутся, то они возобновятся с той стадии, на которой они остановились", - сказал З.Муджахид.

Отмечается, что талибы проводят встречи с представителями США в столице Катара Дохе с прошлых выходных. Ожидается, что формальные переговоры скоро будут возобновлены.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил накануне в Афганистане, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тысяч военнослужащих.