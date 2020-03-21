​Талибы убили 20 полицейских в Афганистане

В провинции Забул в Афганистане в результате нападения боевиков движения "Талибан" на полицейский участок погибли свыше 20 сотрудников сил безопасности.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Забула Гюль Ислам Сиял.

По его словам, атаку организовали шесть талибов, проникнувших в ряды сил безопасности.

Силы безопасности понесли серьезные потери, но точное число пока неизвестно, сказал Сиял.

В то же время глава местного совета Забула Ата Джан Хакбаян подтвердил, что в результате атаки погибли свыше 20 сотрудников сил безопасности.

По его словам, после нападения талибы сбежали, захватив оружие из полицейского участка.