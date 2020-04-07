​Талибы отказались продолжать переговоры с Кабулом по обмену пленными

Радикальное движение "Талибан" отказалось продолжать участие в переговорах по обмену пленными с афганским правительством.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель политофиса "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин.

"Мы направили техническую группу Комиссии по делам заключенных в Кабул для проверки и идентификации наших заключенных, поскольку освобождение заключенных должно было начаться в соответствии с подписанным соглашением и данным (нам) обещанием. Однако, к сожалению, их освобождение продолжает затягиваться под тем или иным предлогом. Поэтому наша техническая группа не будет участвовать в бесполезных встречах с задействованными сторонами, начиная с завтрашнего дня", – написал Шахин в Twitter.

Власти Афганистана и представители "Талибана" договорились начать обмен заключенными и пленными 2 апреля. До этого предполагалось, что процесс будет начат 31 марта, но затем представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что стороны продолжают обсуждение вопроса.

Напомним, ранее США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.