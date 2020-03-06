Талибы напали на участников церемонии поминовения в Кабуле - ВИДЕО

Боевики движения "Талибан" организовали вооруженное нападение на участников церемонии поминовения в Кабуле, церемония была организована по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в столичном районе Мусалла.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в рядах участников церемонии находились известные политические деятели страны, в том числе, премьер-министр Абдулла Абдулла и один из лидеров народности хазарейцев Мухаммед Мухаккик.

Нападение произошло во время выступления главы афганского Высшего совета мира Мохаммеда Карима Халили.

После нападения началась перестрелка.

Согласно соглашению, достигнутому по итогам двухлетних переговоров между Вашингтоном и талибами, США и их союзники согласились вывести свои войска из Афганистана до апреля 2021 года в случае выполнения обязательств талибами. Причем пять тысяч из около 14 тысяч американских военных покинут Афганистан до мая текущего года.

До 10 марта из тюрем будут освобождены пять тысяч талибов взамен на 1000 пленных сторонников афганского правительства.

Вашингтон приложит усилия для отмены Совбезом ООН до августа санкций против лидеров талибов.

США и их союзники не станут угрожать территориальной целостности и независимости Афганистана, не будут вмешиваться во внутренние дела страны.

По данным Пентагона, в 2001-2019 гг. только на военные операции в Афганистане было потрачено 975 миллиардов долларов, а с учетом затрат на инфраструктуру эта цифра составила один триллион долларов. За этот период США потеряли на афганской земле 2400 военных.

Президент Ашраф Гани в качестве условия для освобождения талибов из тюрем назвал перенос центрального штаба «Талибан» из Пакистана в Афганистан.

Стороны не делали заявлений относительно участия талибов в новом руководстве страны.