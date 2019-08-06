Талибы договорились с США о выводе американских войск из Афганистана

Движение "Талибан" и США пришли к договоренности по вопросу вывода американских войск из Афганистана, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Анонимный источник в движении сообщил, что на проходящих в Катаре переговорах урегулированы все разногласия по вопросу вывода американских войск из Афганистана.

Кроме того, талибы согласились разорвать все связи с радикальными группировками.

Участвовавший в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад написал в твиттере, что в результате нескольких дней дискуссий в Катаре был достигнут "превосходный прогресс".