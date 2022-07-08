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Талибан: Женщины должны быть задействованы во всех сферах жизни страны

Талибан: Женщины должны быть задействованы во всех сферах жизни страны Замглавы МИД правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Шер Мохаммад Аббас Станекзай, призвал "не игнорировать" женщин и задействовать их в политике и экономике.
Другие страны
8 июля 2022 г. 05:42
Талибан: Женщины должны быть задействованы во всех сферах жизни страны

Замглавы МИД правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Шер Мохаммад Аббас Станекзай, призвал "не игнорировать" женщин и задействовать их в политике и экономике.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Мы не можем игнорировать женщин в обществе. Они должны играть свою роль в политике, экономике и в восстановлении страны", - сказал Станекзай.

По его словам, представители обоих полов "должны вносить вклад в строительство государства".

"Работают не только мужчины, в рабочей среде нам нужны женщины", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban": "Qadınlar ölkə həyatının bütün sahələrinə cəlb edilməlidir"

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