Талибан: Женщины должны быть задействованы во всех сферах жизни страны

Замглавы МИД правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Шер Мохаммад Аббас Станекзай, призвал "не игнорировать" женщин и задействовать их в политике и экономике.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"Мы не можем игнорировать женщин в обществе. Они должны играть свою роль в политике, экономике и в восстановлении страны", - сказал Станекзай.
По его словам, представители обоих полов "должны вносить вклад в строительство государства".
"Работают не только мужчины, в рабочей среде нам нужны женщины", - добавил он.