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"Талибан" запретил афганцам слушать живую музыку на свадьбах

"Талибан" запретил афганцам слушать живую музыку на свадьбах Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" установило правила проведения свадеб в стране и запретило афганцам ставить живую музыку во время торжеств.
Другие страны
7 октября 2021 г. 06:38
Талибан запретил афганцам слушать живую музыку на свадьбах

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" установило правила проведения свадеб в стране и запретило афганцам ставить живую музыку во время торжеств.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Afghanistan International.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на специальном заседании недавно созданного министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, которым талибы заменили министерство по делам женщин.

Кроме того, радикалы ввели запрет на проведение церемонии нигяха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) перед праздничным угощением, а также постановили, что мужчины и женщины во время мероприятия должны находиться в разных помещениях.

Ранее новое правительство Афганистана ограничило возможность девочек и женщин получать образование. Талибы обосновали это тем, что девушки не могут учиться вместе с мужчинами. Они уверяют, что новое правило не будет действовать постоянно, а над созданием "безопасной исламской среды" уже работают. Официально новые афганские власти не запрещали девочкам учиться, однако призвали их "соблюдать безопасность" и пока не посещать учебные заведения.

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