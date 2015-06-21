"Талибан" захватил район в североафганской провинции Кундуз

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" захватили один из районов пограничной с Таджикистаном североафганской провинции Кундуз, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным представителя местных властей Зулмайя Фарооки (Zulmai Farooqi), боевики совершили нападение на уезд Чахар-Дара в провинции Кундуз и захватили его большую часть. "Перестрелка между боевиками и представителями сил безопасности продолжалась несколько часов", - цитирует агентство слова Фарооки.

Боевики "Талибан" перешли в масштабное ежегодное "летнее" наступление в конце апреля, несмотря на непрекращающиеся попытки правительства страны возобновить переговоры о мире. В мае они окружили центр провинции - город Кундуз. По заявлению местных властей, бок о бок с боевиками "Талибан" воюют радикалы "Исламского государства".

Это первое массированное наступление "Талибан" после завершения международной миссии НАТО (ISAF).

С Таджикистаном граничат четыре афганские провинции: с запада на восток это Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан.