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    "Талибан" захватил район в североафганской провинции Кундуз

    Перестрелка между боевиками и служащими местных сил безопасности продолжалась несколько часов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" захватили один из районов пограничной с Таджикистаном североафганской провинции Кундуз, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным представителя местных властей Зулмайя Фарооки (Zulmai Farooqi), боевики совершили нападение на уезд Чахар-Дара в провинции Кундуз и захватили его большую часть. "Перестрелка между боевиками и представителями сил безопасности продолжалась несколько часов", - цитирует агентство слова Фарооки.

    Боевики "Талибан" перешли в масштабное ежегодное "летнее" наступление в конце апреля, несмотря на непрекращающиеся попытки правительства страны возобновить переговоры о мире. В мае они окружили центр провинции - город Кундуз. По заявлению местных властей, бок о бок с боевиками "Талибан" воюют радикалы "Исламского государства".

    Это первое массированное наступление "Талибан" после завершения международной миссии НАТО (ISAF).

    С Таджикистаном граничат четыре афганские провинции: с запада на восток это Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан.

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