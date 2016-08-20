"Талибан" захватил район на таджикско-афганской границе

Баку. 20 августа.REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" заняли в субботу, 20 августа, район Ханабад северо-восточной провинции Кундуз в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на агентство Khaama, об этом сообщил представитель местных властей Мохаммадула Бахедж.

По его словам, армия уже планирует ответную операцию по освобождению района.

Как отмечает агентство, талибы захватили район полностью вместе с оружием и военной техникой. Военным приходится противостоять "Талибану" в 15 из 34 провинций страны.

Отметим, провинция Кундуз расположена на границе с Таджикистаном, куда входят следующие районы - Алиабад, Дашти-Арчи, Имам-Сахиб, Ханабад, Кундуз (центр провинции), Калай-Зал и Чахардара.