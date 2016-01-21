​"Талибан" взял ответственность за теракт в Кабуле

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ответственность за взрыв журналистов и сотрудников телеканала TOLO TV в Кабуле взяло на себя террористическое движение "Талибан".

Как передает Report, представитель талибов Забиулла Муджахид обвинил журналистов в том, что они являются частью разведывательной сети Запада.

Напомним, что взрыв в Кабуле произошел днем 20 января возле здания посольства Российской Федерации. Терористы подорвали микроавтобус, развозивший по домам сотрудников TOLO TV. В результате теракта погибли 7 человек и пострадали еще 25.