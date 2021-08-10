"Талибан" установил контроль над 65% территории Афганистана

Отряды радикального движения "Талибан" контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО.

Отряды радикального движения "Талибан" контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге в Брюсселе представитель структур ЕС на условиях сохранения анонимности.

"Талибан" в настоящее время контролирует порядка 65% территории страны. Возможности афганских ВС существенно ограничены выводом из Афганистана западных военных, которые занимались подготовкой и оказанием помощи афганской армии", - сказал дипломат. По его словам, задачу противостоять талибам выполняют афганские силы специального назначения численностью около 75 тыс человек. По оценке представителя, это наиболее боеспособные части, на подготовке которых инструкторы НАТО делали упор. Численность всей афганской армии превышает 180 тыс человек.

Вывод сил США и НАТО значительно подорвал моральный дух Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) и систему их снабжения, информировал представитель. По его словам, ВВС страны зачастую не поддерживают операции спецназа из-за логистических проблем. Талибы стали чаще атаковать военные части и контрольно-пропускные пункты, перестав опасаться коалиционных сил Запада. Бойцам АНСОБ зачастую не хватает подготовки и боевого опыта для эффективного отражения нападений.

Европейский дипломат отметил, что ЕС намерен продолжать оказывать поддержку Кабулу в рамках соглашения о подготовке полиции. Брюссель будет оказывать финансовую помощь Афганистану в материальном обеспечении органов правопорядка.