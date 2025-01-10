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"Талибан" требует от Запада уплаты репараций в пользу пострадавших афганцев

"Талибан" требует от Запада уплаты репараций в пользу пострадавших афганцев Представитель правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Забихулла Муджахид потребовал от западных стран уплаты репараций в пользу афганцев, пострадавших от действий их военнослужащих.
Другие страны
10 января 2025 г. 13:17
Талибан требует от Запада уплаты репараций в пользу пострадавших афганцев

Представитель правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Забихулла Муджахид потребовал от западных стран уплаты репараций в пользу афганцев, пострадавших от действий их военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ToloNews.

По словам Муджахида, западные страны должны выплатить компенсацию афганцам, которые "столкнулись с жестокостью и преступлениями во время военной оккупации страны". Он подчеркнул, что соответствующие органы в правительстве талибов будут добиваться соблюдения прав всех пострадавших жителей Афганистана.

Комментируя расследование преступлений, совершенных британскими военными, представитель правительства заявил, что "все военные преступления стран-оккупантов были совершены преднамеренно".

Публичное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане в 2010-2013 годах, началось в Великобритании в 2023 году после того, как о расправах над десятками человек сообщила вещательная корпорация Би-би-си. Следствие призвано установить, скрывало ли военно-политическое руководство Соединенного Королевства внесудебные казни в Афганистане на протяжении более чем 10 лет.

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