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"Талибан" сообщил о восьми погибших мирных жителях при авиаударе Пакистана

"Талибан" сообщил о восьми погибших мирных жителях при авиаударе Пакистана Пакистан нанес два авиаудара по афганской территории, в результате чего погибли восемь женщин и детей.
Другие страны
18 марта 2024 г. 11:37
Талибан сообщил о восьми погибших мирных жителях при авиаударе Пакистана

Пакистан нанес два авиаудара по афганской территории, в результате чего погибли восемь женщин и детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правящего в стране движения "Талибан".

"Около 3:00 утра пакистанская авиация подвергла бомбардировке гражданские дома в провинциях Хост и Пактика недалеко от границы с Пакистаном", - сказано в сообщении.

Удары были нанесены после того, как погибли семь пакистанских военнослужащих. Нападение было совершено с территории Афганистана.

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