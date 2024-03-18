"Талибан" сообщил о восьми погибших мирных жителях при авиаударе Пакистана

Пакистан нанес два авиаудара по афганской территории, в результате чего погибли восемь женщин и детей.

Пакистан нанес два авиаудара по афганской территории, в результате чего погибли восемь женщин и детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правящего в стране движения "Талибан".

"Около 3:00 утра пакистанская авиация подвергла бомбардировке гражданские дома в провинциях Хост и Пактика недалеко от границы с Пакистаном", - сказано в сообщении.

Удары были нанесены после того, как погибли семь пакистанских военнослужащих. Нападение было совершено с территории Афганистана.