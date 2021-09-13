О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы собираются создать спецкомиссию для пересмотра конституции

Талибы собираются создать спецкомиссию для пересмотра конституции Движение "Талибан" собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции в стране.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 17:16
Талибы собираются создать спецкомиссию для пересмотра конституции

Движение "Талибан" собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал представитель движения Сухейль Шахин.

"Специальная комиссия будет создана для пересмотра конституции, но никаких дат по этому поводу еще нет", - уточнил Шахин.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки. Талибан настаивает, чтобы в конституции было прописано, что Афганистан является исламским государством.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Taliban eye setting up special commission to revise constitution

Экслюзивные новости

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi