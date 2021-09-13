Талибы собираются создать спецкомиссию для пересмотра конституции

Движение "Талибан" собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции в стране.

Движение "Талибан" собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал представитель движения Сухейль Шахин.

"Специальная комиссия будет создана для пересмотра конституции, но никаких дат по этому поводу еще нет", - уточнил Шахин.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки. Талибан настаивает, чтобы в конституции было прописано, что Афганистан является исламским государством.